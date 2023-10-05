05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минздрав ввел количественный учет двух препаратов для медикаментозного аборта

Медикаментозные аборты самостоятельно станет сделать сложнее. Минздрав ужесточил контроль за отпуском препаратов мизопростол и мифепристон, применяемых для уничтожения зачатого плода, и ввел их предметно-количественный учет. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Летом об этом намерении заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина говорит, что самовольный прием этих препаратов увеличивает риск осложнений. А переход на предметно-количественный учет не повлияет на доступность препаратов, поскольку в медицинских организациях они доступны.

Более половины россиян (55%) не поддерживают решение по ограничению свободной продажи препаратов для аборта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Это почти совпадает с результатами, согласно которым по шкале от 0 до 1, где 0 означает наименьшую поддержку ("никогда не может быть оправдано"), а 1 — наибольшую ("всегда может быть оправдано"), аборты получили почти 0,5 балла. То есть в целом около половины россиян считают аборты нормальным и правильным явлением. Многие политики тоже призывают никак не ограничивать аборты.

Сейчас уничтожение зачатого ребенка считается "медицинской помощью", оказываемой за счет ОМС. Беременность, соответственно, является болезнью, от которой "лечат" абортом.

Теги: аборт, минздрав


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