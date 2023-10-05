Минздрав ввел количественный учет двух препаратов для медикаментозного аборта

Медикаментозные аборты самостоятельно станет сделать сложнее. Минздрав ужесточил контроль за отпуском препаратов мизопростол и мифепристон, применяемых для уничтожения зачатого плода, и ввел их предметно-количественный учет. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Летом об этом намерении заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина говорит, что самовольный прием этих препаратов увеличивает риск осложнений. А переход на предметно-количественный учет не повлияет на доступность препаратов, поскольку в медицинских организациях они доступны.

Более половины россиян (55%) не поддерживают решение по ограничению свободной продажи препаратов для аборта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Это почти совпадает с результатами, согласно которым по шкале от 0 до 1, где 0 означает наименьшую поддержку ("никогда не может быть оправдано"), а 1 — наибольшую ("всегда может быть оправдано"), аборты получили почти 0,5 балла. То есть в целом около половины россиян считают аборты нормальным и правильным явлением. Многие политики тоже призывают никак не ограничивать аборты.

Сейчас уничтожение зачатого ребенка считается "медицинской помощью", оказываемой за счет ОМС. Беременность, соответственно, является болезнью, от которой "лечат" абортом.