05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине

Турция готовится провести в октябре международную встречу, Россию на нее не зовут, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой".

Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, но конкретики по участникам и дате пока нет, заявил РИА Новости диписточник. По его словам, Анкара выступает за присутствие России на международных переговорах по Украине.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи, на которую не позвали Россию, ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом".

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

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