Милонов анонсировал законопроект о запрете татуировок для детей

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает, что детям необходимо запретить набивать татуировки.

Он отмечает, что сегодня сделать татуировку проще простого. Это делают уже школьники. И в этом виноваты кумиры из среды рэперов.

"Приступаем к работе по написанию проекта закона, согласно которому татуировка будет доступна человеку строго с 18 лет. Либо с 21 года. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Приравняем татуировки к алкоголю. Ну а если кто-то захочет сделать себе наколку на лице, то без справки от психиатра это сделать будет невозможно", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Традиционные религии отрицательно относятся к любым "дополнениям" человеческого тела.