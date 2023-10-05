Евро торгуется дороже 105 рублей

Курс евро на Мосбирже в четверг, 5 октября, превысил 105 руб. – впервые с 8 сентября. В пике европейская валюта стоила на 68 копеек больше чем вчера – 105,44 руб.

Не снижается и курс доллара, с начала недели он торгуется вблизи отметки в 100 руб.

Рубль продолжает слабеть, хотя конъюнктура нефтяного рынка благоприятствует российской валюте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал гражданам перестать волноваться по поводу курса доллара и "привыкать жить в рублевой зоне". Он не сказал, как россиянам следует привыкать к росту цен, особенно на импортные товары, вызванному в том числе сильным ослаблением рубля.