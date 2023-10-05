Мусор со стройплощадки школы в Екатеринбурге вывозят на незаконную свалку

Свердловское отделение РЭО поставило на контроль действия подрядчиков крупнейшего уральского застройщика, который взял на себя строительство общеобразовательной школы на ул. Советской в Екатеринбурге. Как оказалось, пока девелопер занимался возведением объекта, нанятые им подрядные организации свозили весь строительный мусор на несанкционированную свалку.

"В начале августа этого года к нам обратились неравнодушные горожане, заметившие в районе Изоплита огромную свалку строительного мусора, состоящего из перегнившей минеральной ваты, битого бетона, отсева, глины, мешков и металлолома. На площадке за заводом ООО "Берит" работал фронтальный погрузчик, территория почти целиком ограждена забором. Но горожанам удалось сделать несколько кадров свалки", — рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения Российского экологического общества.

Проследив 1,5 часа за действиями подрядчиков, представители РЭО увидели, как два грузовика выехали с Советской и направились на базу "Берит". Грузовики принадлежат ООО "Гринленд", их, а также ООО "Профито" застройщик нанял для очистки территории от отходов. После в деле появился еще один подрядчик — ЗАО "УПТК": в отношение всех троих министерством природных ресурсов и экологии были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с отходами. В адрес ЗАО "УПТК" также направлено письмо с требованием очистить территорию от отходов.

В минприроды рассказали обратившимся к ним представителям РЭО, что данным вопросом уже заинтересовалось Управление МВД России по Екатеринбургу и областное Министерство по управлению государственным имуществом.

"Продолжаем следить за ситуацией и недопускать распространение незаконных свалок со строительными отходами", — заверил заместитель председателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Напомним, что региональное отделение Российского экологического общества ежегодно организовывают проверку муниципальных закупок. В 2023 году было принято решение об увеличении числа муниципалитетов, где проведется инвентаризация закупок. Всего в настоящий момент направлено 33 обращения главам муниципальных образований по 708 закупкам с целью установления дальнейшей судьбы отходов, образующихся в ходе выполнения контрактов.

Специалисты РЭО убеждены — контроль текущих закупок поможет минимизировать количество несанкционированных свалок в области.