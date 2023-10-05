Треть россиян вообще не смотрит телевизор – ВЦИОМ

Почти треть россиян – 31% - вообще не смотрят телевизор. С 2018 года эта доля увеличилась более чем в три раза, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

"Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше - 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый", - цитирует Федорова ТАСС.

Социолог добавил, что те, кто не смотрит телевизор, все равно знают темы, контент с ТВ, им знакомы лица современного российского телевидения.

Только 2% россиян не смотрят телевизор и не пользуются интернетом.