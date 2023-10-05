В минобразования опровергли массовое увольнение педагогов из радиоколледжа Екатеринбурга

В министерстве образования Свердловской области опровергли новости о массовом увольнении преподавателей из Уральского радиоколледжа имени Попова в Екатеринбурге. Ранее такую информацию распространял Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на свой источник, утверждая, что рабочие места покинули уже 10 человек.

Как оказалось, информация не сильно отличается от действительности - колледж действительно покинули сразу девять педагогов. Однако на учебный процесс это совершенно не повлияло благодаря приходу новых специалистов.

"В течение 2023 года в колледже прошла ротация педагогов: четверо перешли в другие учебные заведения, двое уехали из Свердловской области, еще двое ушли в бизнес, один преподаватель вышел на пенсию. К началу учебного года в колледж были трудоустроены 13 преподавателей, в том числе по тем дисциплинам, которые вели ушедшие педагоги", — сообщили Накануне.RU в минобразования Свердловской области.

По ранее известной информации, уволившиеся педагоги могли конфликтовать с руководством. Но сильнее всего от этого пострадали студенты: в этом году старшим курсам нужно выходить на преддипломную практику, однако ряд дисциплин им просто не прочитали. В свою очередь в минобразования опровергли и эти утверждения.

"Процесс подготовки специалистов в колледже идет в обычном режиме, учебный план полностью реализуется, "окон" в расписании студентов нет. В расписании могут быть замены, связанные с тем, что несколько преподавателей находятся на больничном или в учебном отпуске. После их возвращения учебные часы будут восполнены".

Ранее стало известно, что родители учеников екатеринбургской школы №22 обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения педагогов.