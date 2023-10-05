Жителя Сахалина отправили под арест за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Мужчина арестован, передает ТАСС.

Согласно данным ФСБ, россиянин отрицательно относится к политике России и не поддерживает проведение СВО. 57-летний мужчина сам связался с представителями украинских спецслужб для оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее ФСБ заподозрила жителя Краснодарского края в подготовке к госизмене в форме перехода на сторону Украины. Подозреваемый для вступления в ряды Вооруженных сил Украины вышел на связь с сотрудником СБУ, который занимался поиском и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против армии России. Злоумышленник задержан при попытке выезда на Украину.