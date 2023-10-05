05 Октября 2023
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Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Рыльск обстрелян кассетными снарядами - губернатор

Приграничный город Рыльск в Курской области обстрелян кассетными снарядами со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В результате обстрела пострадала женщина, у нее ранения средней тяжести, она госпитализирована.

"Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы", - сообщил глава области.

По информации Shot, в регионе 67 населенных пунктов также остались без электричества после ночной атаки беспилотников. Информацию подтвердил Старовойт.

Около часа ночи беспилотник сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию города Суджа. Еще один дрон атаковал подстанцию в поселке Глушково.

Теги: обстрел, атака, беспилотники, кассетные снаряды, курская область


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