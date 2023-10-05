05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прошли похороны экс-главы областного МВД Владимира Воротникова

Екатеринбург простился с бывшим начальником свердловского главка МВД Владимиром Воротниковым, скончавшимся на 73 году своей жизни. Церемония прощания прошла 4 октября в Храме-памятнике на Крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотни людей пришли проводить в последний путь заслуженного ветерана системы МВД. Среди них не только семья и друзья, но и коллеги.

"Всегда тяжело, когда уходит человек, с которым в течение не просто многих лет, а многих десятилетий ты шел по жизни, воспринимал его как нечто постоянное, присутствующее в твоей жизни. Даже если мы не встречались какое то время, я всегда знал что есть Владимир Александрович - надежный человек, честный человек, человек свято исполнявший свой долг свое предназначение, служивший стране и региону", - сказал в своей речи первый зампредседателя областного заксобрания Аркадий Чернецкий.

Прощальные слова произнесла и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она также передала соболезнования от друга и бывшего коллеги Воротникова, российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Это был не просто серьезный, настоящий профессионал. Он был настоящим офицером, был и остается настоящим другом. Сегодня Татьяна Москалькова и их общие московские друзья очень тяжело переживают потерю", - сказала Мерзлякова.

После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследовал на Широкореченское кладбище, где состоялось погребение. Генерала Воротникова похоронили со всеми воинскими почестями - с оркестром и под троекратный оружейный салют.

Теги: Воротников, похороны, Екатеринбург


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