С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды с тритием в океан

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1"- компания ТЕРСО - начала сброс второй партии воды с тритием в океан, передает агентство Киодо.

Новый сброс продлится, как и первый, 17 дней. В океан попадет содержимое десяти цистерн — около 7800 тонн. Всего планировалось четыре таких процедуры, они должны завершиться до 31 марта 2024 года.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных японской статслужбы, Япония сократила экспорт рыбы и морепродуктов в августе на треть - до 31,1 тысяч тонн. Это произошло на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". При этом 15 стран и территорий в этом месяце полностью прекратили закупки.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Правительство Японии заявило, что вода не представляет опасности, поскольку проходит очистку в современной системе, способной удалять большинство радионуклидов (за исключением трития).

Вода, которую начали сливать в море, используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. До сих пор эта вода направлялась в резервуары, установленные на АЭС. Их емкость приближается к концу, накопилось уже около 1,34 млн тонн воды. Ожидается, что резервуары полностью заполнятся в 2024 году, поэтому оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Инициировал спуск воды в море.

Радиоактивная вода будет разбавляться морской водой в соотношении 1 к 40, сброс происходит из подводного водовода в одном километре от станции, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году.

Против сброса выступали Китай, Россия и Южная Корея. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что сброс воды с "Фукусимы" окажет "незначительное" воздействие на людей и окружающую среду.