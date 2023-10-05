Основной застройщик Горнощитского района Екатеринбурга предусмотрел создание рабочих мест

Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано накануне на площадке форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге между гендиректором АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергеем Ланцовым и гендиректором ООО "УК Про-Бизнес-Парк" Денисом Ремезовым. Компании договорились о создании рабочих мест в новом районе Горнощитский, который еще называют "Вторым Академическим".

"Ключевые вопросы для любого проекта освоения – это транспортная доступность и рабочие места. С первым у Горнощитского все хорошо, а со вторым – еще лучше. У "Про-Бизнес-Парка" уже есть территория, которую они развивают и предоставляют под производственные мощности. С нашей стороны это совместное развитие транспорта, инженерной инфраструктуры и предоставление жилья на комфортных условиях для сотрудников. "Про-Бизнес-Парк" – это многофункциональные производственные площадки. У нас уже есть логистический комплекс Wildberries и сейчас мы находимся в стадии переговорного процесса по размещению производственной площадки "Могилевлифтмаша", – рассказал гендиректор компании - основного застройщика нового района Сергей Ланцов.

По словам Дениса Ремезова, подписание соглашения обеспечит сотрудников предприятий жильем вблизи места работы. При этом, местным жителям не стоит беспокоиться о расположении квартир рядом с промышленным объектом – никаких вредных химических или металлургических производств не планируется.

"Не секрет, что кадровый голод сейчас достаточно серьезный и расположение индустриального парка рядом с активной жилой застройкой – достаточно хороший партнерский симбиоз, от которого выигрывают и резиденты, и жители-сотрудники", – сказал Денис Ремезов.

КОТ "Горнощитский" займет 804 га, что чуть меньше Академического, расположенного на площади в 1,3 тыс. га. С 2024 по 2035 год в "Горнощитском" будет застроено 4,5 млн кв.м недвижимости разного назначения, 3,7 млн из которых придется на жилые дома разной этажности: от высоток до частных домов. Планируется подготовить инфраструктуру для проживания 123 тыс. человек: все школы (для 15,5 учеников) и детские сады (для 7 тыс. детей) будут располагаться в радиусе 300-800 м от любого жилья в отдалении от магистральных улиц. В Горнощитском появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый клуб, экстрим-парк, музыкальная и художественная школа, библиотека, культурный центр, школа танцев, торговый центр, фуд-маркет, ярмарочная площадь, плэй-хаб и концертная площадка.

Одна из важных задач застройщика – обеспечить новых жителей района рабочими местами, их будет создано порядка 43 тыс. Это производственные объекты и объекты формата Flex-place для малого и среднего бизнеса. Подобрать для себя работу можно как в сфере общепита, торговли и услуг, точки которых расположатся на первых этажах жилой застройки, так и на новом масштабном проекте – агрокластере, в оптово-распределительном центре (Wildberries). С последним уже заключено соглашение на подготовку 7 тыс. рабочих мест с перспективами увеличить их количество до 15 тыс.

"Нужно думать о перспективе. После окончания Академического нужен новый проект, который способствует развитию Екатеринбурга. Мы считаем, что таким проектом может быть район Горнощитский", – заявлял ранее Сергей Ланцов.