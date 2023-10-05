05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области пьяный шутник "заминировал" автовокзал

В Армизонском районе суд вынес приговор 53-летнему местному жителю Сергею Третьякову, который по пьяни "заминировал" помещение автовокзала, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, мотивом для совершения преступления стало желание мужчины "пошутить". Он позвонил на автостанцию и сообщил о том, что здание вокзала заминировано. Последствий, по словам осужденного, не осознавал. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его престарелой матери, а также явку с повинной и содействие следствию.

Третьякову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также его обязали в течение месяца пройти обследование врача-нарколога и при выявлении алкогольной зависимости пройти курс лечения.

Теги: лжеминирование, автовокзал, автостанция, условный срок


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