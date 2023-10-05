05 Октября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

ОНФ обвинил власти Челябинска в провале нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

Движение "Общероссийский народный фронт" провело мониторинг качества ремонта дорог в Челябинске, выполненного в 2020-2022 годы в рамках нацпроекта БКД и муниципальных контрактов стоимостью более 800 млн руб. Найти объект без недостатков в ходе рейдов не удалось.

По итогам мониторинга был сформирован реестр нарушений со списком адресов, который "Народный фронт" направил главе Челябинска, министру дорожного хозяйства и транспорта региона и в надзорные органы – прокуратуру, главное контрольное управление и контрольно-счетную палату для выполнения проверок, об этом сообщили в ОНФ.

В челябинской мэрии, между тем, с претензиями "Народного фронта" не согласны и призывают "фронтовиков" "разобраться в ситуации, связаться со специалистами и уточнить реальную картину по каждому объекту".

Напомним, в конце августа жители Челябинска собрали подписи под заявлением об отставке главы города Натальи Котовой. Они призвали губернатора Алексея Текслера подать в городскую думу инициативу об удалении мэра в отставку. Большего всего недовольство жителей вызывают конфликты в связи с застройкой различных территорий города. В частности, это прошедшие публичные слушания по правилам землепользования и застройки города, на которых жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов, и теперь жители опасаются застройки своих территорий.

Теги: Безопасные и качественные дороги, ОНФ, Челябинск


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