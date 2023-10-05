В школах России выявили нехватку математиков и физиков

Около 40% школ в России имеют открытые вакансии педагогов.

По данным общественного движения "Народный фронт", наиболее востребованными являются учителя математики, о чем сообщили 43,8% директоров школ и физики (заявили 22,4% директоров школ. Исследования движения показывают, что в ближайшем будущем замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем. В "Народном фронте" отмечают, что необходимы срочные меры по увеличению числа учителей математики и физики.

В Минпросвещения заявили, что формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии. Отмечается, что в государственные педвузы подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 33% выше показателя 2022 года. Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы было подано более 900 тыс. заявлений.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, число вакансий для учителей в текущем году по сравнению с прошлым увеличилось: для школ на 8%, для колледжей — на 41%, сообщают "Известия".

Тем временем, глава государства Владимир Путин заявил, что в России будут расширяться меры поддержки учителей.