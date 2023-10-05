Взыскание долгов россиян за услуги ЖКХ упростят

Поставщикам воды, тепла, электричества, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками.

В Госдуму 5 октября будет внесен проект закона об освобождении УК от госпошлин за подачу соответствующих исков. Как заявил автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений, что является необоснованным правилом. Как отметил депутат, судебные иски подаются с целью взыскания задолженности с граждан, отказывающихся от оплаты услуг, прямо влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.

Кошелев уверен, что мера позволит снизить финансовую нагрузку для предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин считает, что в случае принятия законопроекта государственная машина не будет перегружена дополнительными функциями, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что россияне задолжали за ЖКУ 900 млрд руб.