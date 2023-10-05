05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Взыскание долгов россиян за услуги ЖКХ упростят

Поставщикам воды, тепла, электричества, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками.

В Госдуму 5 октября будет внесен проект закона об освобождении УК от госпошлин за подачу соответствующих исков. Как заявил автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений, что является необоснованным правилом. Как отметил депутат, судебные иски подаются с целью взыскания задолженности с граждан, отказывающихся от оплаты услуг, прямо влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.

Кошелев уверен, что мера позволит снизить финансовую нагрузку для предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин считает, что в случае принятия законопроекта государственная машина не будет перегружена дополнительными функциями, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что россияне задолжали за ЖКУ 900 млрд руб.

Теги: ЖКХ, законопроекты, суды


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Ранее 31.07.2023 03:01 Мск Россияне задолжали за ЖКУ 900 млрд рублей
Ранее 26.07.2023 05:13 Мск УК освободят от госпошлин за подачу исков на должников
Ранее 21.07.2023 02:03 Мск В России поменяется система оплаты ЖКУ
Ранее 05.07.2023 05:00 Мск СМИ: УК оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

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