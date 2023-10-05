Вернувшимся в Россию релокантам могут предоставлять жилье и материальное пособие

Для решения проблемы оттока IT-специалистов в России могут быть созданы программы поддержки "обратных" релокантов.

Как сказано в статье "Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет" в сентябрьском номере журнала ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования", принцип заключается в восстановлении вернувшихся россиян на работе или содействии им в поиске нового места деятельности. Также предложено предоставлять им психологической помощи, временное жилье и материальные пособия.

Как заявили в ВНИИ труда, в текущем году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов. Так, за январь-август было опубликовано 120 тыс. соответствующих вакансий. Больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет, которым готовы платить от 150 тыс. руб. При этом спрос на начинающих айтишников практически удовлетворен.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов заявил, что количество уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Половина из них уже вернулись, а за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Даже если все покинувшие РФ IT-специалисты вернутся, нехватка кадров останется, сообщают "Известия".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков аявил, что уехавшие из РФ рано или поздно вернутся, с учетом стабильности в российской экономике. При этом Песков считает, что "для тех, кто стал врагами РФ, наверное, вряд ли найдется место в России".