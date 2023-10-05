Вернувшимся в Россию релокантам могут предоставлять жилье и материальное пособие

05 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Вернувшимся в Россию релокантам могут предоставлять жилье и материальное пособие

Для решения проблемы оттока IT-специалистов в России могут быть созданы программы поддержки "обратных" релокантов.

Как сказано в статье "Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет" в сентябрьском номере журнала ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования", принцип заключается в восстановлении вернувшихся россиян на работе или содействии им в поиске нового места деятельности. Также предложено предоставлять им психологической помощи, временное жилье и материальные пособия.

Как заявили в ВНИИ труда, в текущем году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов. Так, за январь-август было опубликовано 120 тыс. соответствующих вакансий. Больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет, которым готовы платить от 150 тыс. руб. При этом спрос на начинающих айтишников практически удовлетворен.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов заявил, что количество уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Половина из них уже вернулись, а за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Даже если все покинувшие РФ IT-специалисты вернутся, нехватка кадров останется, сообщают "Известия".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков аявил, что уехавшие из РФ рано или поздно вернутся, с учетом стабильности в российской экономике. При этом Песков считает, что "для тех, кто стал врагами РФ, наверное, вряд ли найдется место в России".

Теги: релоканты, IT-специалисты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2023 12:48 Мск В Кремле считают, что "уехавшие" вернутся

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети