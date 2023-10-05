Российские туристы смогут доехать до Сухума на "Ласточке"

Маршрут российского поезда "Ласточка" в Абхазию, который в настоящее время следует до Гагры, будет продлен до столицы республики города Сухум.

Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, это произойдет в 2024 году. По его словам, стоит цель создать комфортные условия для туристов, которые едут отдыхать в Абхазию. Также власти заинтересованы в росте их числа. Бжания заявил и о совместных с Россией проектах по расширению пограничного пункта пропуска "Псоу", который в летние месяцы работает в режиме, не предусмотренном проектными расчетами.

Ранее стало известно о планах в 2025 году начать реконструкцию этого пункта пропуска. Поручение об этом дал российский премьер Михаил Мишустин. По словам Бжании, на это может уйти 3-5 лет, сообщают "Известия".

Ранее в Абхазии до 6 тысяч рублей повысили штраф за появление в купальнике в общественных местах.