Авиаперевозки за рубеж выросли до максимума с допандемийных времен

Авиаперевозчики за январь – август текущего года увеличили число рейсов на международных воздушных линиях на 33% год к году до 14,6 млн человек.

Согласно данным Росавиации, это максимальный показатель за этот период с начала эпидемии COVID-19 в 2020 году. Опережающими темпами рос пассажиропоток в страны дальнего зарубежья – на 46% год к году, перевозки по странам СНГ подскачили на 23%.

В январе – августе 2019 года отечественные авиакомпании перевезли за пределы России 37 млн пассажиров, в 2020 года этот показатель рухнул до 9,6 млн человек, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно о том, что самолеты из России будут проходить техническое обслуживание и ремонт на территории Ирана.