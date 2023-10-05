05 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Fotolia / Gpointstudio / РИА Новости

Путин заявил о расширении мер поддержки учителей

В России будут расширяться меры поддержки учителей.

Как сообщил глава государства Владимир Путин в поздравлении с Днем учителя, страна продолжит активно строить школы, а также ремонтировать уже существующие образовательные учреждения. Видеозапись обращения главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. "А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей", – сказал президент.

Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца текущего года. Об этом ранее заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Теги: учителя, школы, образование


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