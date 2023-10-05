Власти РФ подготовили меры стабилизации внутреннего рынка топлива

Министерство энергетики России и Минин подготовили меры стабилизации рынка топлива в стране.

Речь идет о заградительных пошлинах для некоторых экспортерв. По сообщению правительства, они были представлены на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти. Как отмечалось, заградительные пошлины сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

Новак также поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников. П

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел в отношении топливных компаний в ряде регионов после проверки цен на бензин и дизель.