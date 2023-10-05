Стало известно, когда седан "Москвич 6" появится в дилерских центрах

Российский седан "Москвич 6" может появиться в дилерских центрах Москвы в октябре-ноябре.

Как заявили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", в настоящее время срок достаточно неопределенный. Дилеры говорят, что ожидают в октябрь-ноябрь, но реальные сроки скажет только завод, отмечает ассоциация, сообщает ТАСС.

В автосалонах говорят, что автомобили появятся на следующей неделе. Стоить седан на "механике" будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.