05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Тепло в квартиры сургутян подано. Администрация города контролирует начало отопительного процесса.

С 6 сентября в Сургуте начали подключать отопление в учреждения образования, медицинские организации и предприятия социальной сферы. А с приходом первых холодных дней городские службы стали подавать теплоноситель и в многоквартирные дома.

Напомним, согласно нормативам отопительный сезон должен начинаться при условии, что средняя температура атмосферного воздуха не превышает 8 градусов по Цельсию в течение пяти суток.

Однако, Администрация города Сургута учла возможные капризы югорской погоды и приняла решение с 27 сентября начать подачу тепла в жилой фонд города. На данный момент, по словам заместителя директора департамента городского хозяйства Администрации города Сургута Вячеслава Адушкина, уже 1375 многоквартирных домов обеспечены теплоснабжением.

отопительный сезон(2016)|Фото:Накануне.RU

В департаменте городского хозяйства Администрации провели специальное совещание с руководителями технических служб управляющих компаний и товариществ собственников жилья, представителями ресурсоснабжающих организаций, на котором предметно обсуждали готовность внутридомовых и магистральных сетей, технических служб к старту отопительного сезона.

"Управляющие организации сейчас ведут работы по регулированию параметров отопления и развоздушиванию стояков. Согласно нормативным документам, в течение пяти дней после подачи теплоносителя управляющая компания должна выполнить эти работу, чтобы обеспечить тепло в квартирах», - уточнил Вячеслав Адушкин.

вячеслав адушкин, администрация сургута(2023)|Фото: admsurgut.ru/ скрин

При этом, замглавы департамента городского хозяйства Администрации подчеркнул - если у сургутян в их квартирах батареи остаются холодными, необходимо сначала сделать обращение в свою управляющую компанию, чтобы вызвать специалиста и разобраться в ситуации.

Вячеслав Адушкин подчеркнул, что, если управляющая организация не принимает никаких мер, то необходимо проинформировать об этом департамент городского хозяйства Администрации города по тел. 52-44-44.

Теги: отопление, батареи, собственник жилья, управляющие компании


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