Директора "Вечерних ведомостей" оштрафовали за дискредитацию ВС

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел очередное дело издания "Вечерние ведомости" о дискредитации российской армии и признал Гузель Аиткулову виновной. Директору "Вечерних ведомостей" назначен штраф в 110 тысяч рублей.

В дискредитации обвиняли директора издания Гузель Аиткулову. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в полицейском протоколе говорилось, что Аиткулова "ненадлежащим образом выполняя свои организационно-распределительные функции допустила публичную демонстрацию публикаций", которые дискредитируют Вооруженные силы РФ. Речь идет о публикациях в Telegram-канале "Вечерних ведомостей", за которые издание уже штрафовали (освещение протестной акции в Екатеринбурге, где были плакаты с надписью"Нет *****!" Также протестующие скандировали эту фразу).

Сама директор назвала такую формулировку "абсурдистской". Она указала на ошибки в протоколе. По ее словам, полиция так и не объяснила, что именно является дискредитацией. Гузель отметила, что она является директором издания, а публикации были не на сайте "ВВ", а в мессенджере, к которому она не имеет отношения.

"Суд является отдельной ветвью власти, а полицейские пытаются сделать суд филиалом полиции!", - подчеркнула Гузель Аиткулова.

Ее адвокат Георгий Краснов указал, что директор отвечает за финансовую деятельность издания, а не за содержание публикаций, и не влияет на редакционную политику. Это же отражено в уставе "Вечерних ведомостей". По словам защитника, не было доказано, что канал принадлежит изданию, а Аиткулова является его администратором. Наконец, по его словам, публикации в канале не являются позицией СМИ, а лишь изложением достоверных фактов.

Отдельно Краснов подчеркнул, что не проводилось никакой психолого-лингвистической экспертизы публикаций.

"Я, как житель города, имею право знать, что в нем происходит. А СМИ наказывают за их деятельность. Считаю, что это недопустимо", - заявил адвокат.

Представитель полиции назвал "бредом", что протокол якобы был составлен из-за публикаций о коррупции в МВД. За это выражение он немедленно получил замечание от судьи. По словам силовика, директор несет ответственность за действия издания, а принадлежность канала "Вечерним ведомостям" была "установлена в ходе проверки".

Георгий Краснов задал полицейскому вопрос: в чем заключается дискредитация? Тот заявил, что "не была соблюдена цензура".

"Человек с плакатом дискредитировал ВС. А "Вечерние ведомости" это опубликовали", - сказал он, поянив, что "у нас не *****, а специальная военная операция".

Гузель Аиткулова указала, что ни в одной из публикаций не упоминалась Украина. По ее словам, речь могла идти, например, и о Нагорном Карабахе. На это силовик ответил, что "всем гражданам прекрасно известно, что имеется ввиду".

Адвокат Краснов еще раз попытался настоять на экспертизе и заявил соответствующее ходатайство. Однако судья отказала.

Стоит отметить, что сегодня же должен был состояться суд над главным редактором "Вечерних ведомостей" Владиславом Постниковым, однако его перенесли на следующий четверг. Его также обвиняют в дискредитации ВС. В прошлом году Постникова уже штрафовали по этой статье на 100 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре этого года "Вечерние ведомости" оштрафовали на 245 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. А на днях стало известно, что прокуратура будет проверять издание на экстремизм.