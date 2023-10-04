Канада позволяет своим компаниям обходить антироссийские санкции

Оттава выдала более десяти специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обходить экономические санкции, введенные в отношении Москвы. Об этом сообщила газета Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных о международной торговле.

Эти разрешения позволили местному бизнесу экспортировать в Россию алюминиевые детали, электрические статические преобразователи, рентгеновские аппараты и устройства, буровые машины и оборудование для зондирования почвы, а также запчасти для их обслуживания или ремонта. Объем поставок составил почти 2,8 миллиона долларов, отмечает "Лента.ру".

Также разрешения позволяли обходить санкции в области экспорта материалов и оборудования, связанных, в частности, с производством оружия или разведкой нефтяных и горнодобывающих месторождений.

Канада начала вводить санкции против РФ после февраля 2022 года. В конце августа 2023 года Оттава расширила список антироссийских санкций. Под новые ограничительные меры попали 29 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", банки "Уралсиб" и Росбанк.