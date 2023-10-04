04 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

МИД РФ требует арбитража в отношении США за задержку в выдаче виз дипломатам

Замглавы делегации РФ Константин Воронцов потребовал запуска арбитража в отношении США как принимающей ООН страны. Поводом для этого послужила задержка в выдаче виз российским дипломатам, которые должны были принять участие во встрече стран "ядерной пятерки".

По слова Воронцова, "ситуация вопиющая". Он напомнил, что Россия организовывала данную встречу в качестве координатора, что не помешало американской стороне отказать в выдаче виз.

По мнению дипломата, подобными действиями США стремятся "подорвать" российское председательство в данном формате, пишет РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не выдали российским дипломатам визы для участия в консультациях "ядерной пятерки" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Позднее он сообщил, что визы дипломаты все-таки получили.

В апреле глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия "не забудет, не простит" США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН.

Теги: мид рф, сша, визы


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