Кадыров вступился за Симоньян после ее слов о ядерных испытаниях в Сибири

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать нанести ядерный удар по российской территорий, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил патриотичную позицию Симоньян и призвал критиков ее высказывания прекратить "хайповать" и внести "свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".

Ранее глава RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила провести термоядерный взрыв над территорией Сибири. В своей программе "Ч.Т.Д." она сослалась на неких знакомых военных экспертов, которые сказали ей: такой взрыв не приведет к ядерной зиме, а всего лишь выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники.

Telegram-канал "Осторожно, новости!" сообщил, что на Симоньян уже подали заявление в Следственный комитет и полицию.