Александр Авдеев – педагогическому сообществу Владимирской области: Спасибо за воспитание достойных граждан России!

4 октября в Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие в честь предстоящего Дня учителя и недавно отмечавшихся Дня работников дошкольного образования и Дня среднего профессионального образования. Поздравить преподавателей, учителей, мастеров производственного обучения, наставников, сотрудников школ, ссузов и вузов, воспитателей, представителей учительских династий и ветеранов педагогического труда Владимирской области пришли Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Владимир Куимов, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Год педагога и наставника эти поистине всенародные праздники приобретают особое звучание. Каждый из нас был учеником, у каждого был любимый учитель, о котором вспоминаем с теплом и благодарностью. Результаты вашего труда – в развитии нашей области, её городов и сёл, в движении России вперёд. Ваши ученики – в числе профессионалов, которые произвели первую в мире вакцину от COVID-19 и необходимые средства для борьбы с болезнями животных, строят высокоскоростную магистраль М-12 «Восток», разрабатывают инновационную продукцию на заводах области. Ваши выпускники героически защищают Родину в ходе специальной военной операции. Спасибо за воспитание достойных граждан России», – обратился к педагогам Александр Авдеев.

В образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта Владимирской области трудятся более 30 тысяч педагогов и наставников. Более 650 из них носят почётные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник физической культуры». Владимирские педагоги неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных всероссийских конкурсов. Так, в этом году директор школы №1 округа Муром Ирина Кучина вошла в топ-10 лауреатов конкурса «Директор года – 2023», а педагог школы №1 города Гусь-Хрустальный Артём Гусев в масштабах страны признан лучшим учителем родного языка и родной литературы.

Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, позволил по-другому посмотреть на профессию учителя, повысить её статус. Это ярко иллюстрирует статистика. В 2023 году на педагогические направления подготовки в колледжи нашей области подано более 900 заявлений, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году.

«Эту тенденцию нужно удержать. Мы рассчитываем, что талантливое педагогическое сообщество Владимирской области в ближайшие годы пополнят молодые кадры. Ведь без педагога не будет ни врача, ни инженера, ни токаря, ни повара. Не принесёт нужной пользы и высокотехнологичное оборудование, которым мы сейчас активно переоснащаем образовательные учреждения, «Точки роста», «IT-кубы» и «Кванториумы». Подстраиваем систему под заказ учреждений и предприятий, открываем новые специальности, строим современные школы», – подчеркнул Губернатор.

С целью признания особого статуса педагогических работников в 2023 году учреждена медаль «Педагогическая слава земли Владимирской». В ходе торжественного собрания ею отмечен целый ряд работников образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта нашего региона.

В рамках Года педагога и наставника со 2 по 8 октября во Владимирской области, как и по всей стране, проходит «Большая учительская неделя». Знаковыми событиями федерального уровня станут III Форум классных руководителей и наставников, праздничный концерт в Кремлёвском дворце, подведение итогов ключевых всероссийских конкурсов. В нашем регионе в программу Недели входят Межрегиональный форум молодых педагогов «В диалоге с наставником», презентация «Галереи педагогической славы», флэшмоб «Поздравь учителя». Кроме того, запланирована встреча областного министра образования и молодёжной политики с ветеранами педагогического труда.