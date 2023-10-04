04 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

У каждого россиянина к 2025 году будет цифровой медицинский профиль

Минздрав России хочет до 2025 года создать для всех россиян цифровые медицинские профили. В этом году система начнет работать в 14 пилотных регионах. К 2024 году планируется "сформировать в полном объеме медпрофили всех застрахованных по [ОМС] граждан и к 2025 году "уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Профиль будет представлять из себя цифровую медицинскую карту россиянина, в которой будут записи и о перенесенных заболеваниях, и о текущем состоянии человека. В Минздраве полагают, что такие карты позволят врачам делать прогнозы на несколько лет вперед и вовремя выявлять заболевания.

Теги: россияне, минздрав, карта пациента


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