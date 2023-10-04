В Тюменской области работает пункт обеспечения участников СВО

В Тюменской области работает пункт обеспечения участников СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он организован по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

По словам полковника запаса Анатолия Лагутина, в пункте обеспечения бойцам, отправляющимся на СВО, выдают сезонные одежду, обувь и обмундирование. Участники спецоперации из Тюменской области, которые прибывают в пункт для получения вещей, отмечают, что регион обеспечивает всем, что нужно для выполнения боевых задач.

Боец с позывным "Беда" отправится в зону СВО после реабилитации. Военнослужащий в декабре прошлого года получил ранение в ногу во время штурма.

"Сейчас я себя чувствую хорошо и готов вернуться к своим товарищам. Этот пункт — огромная помощь военнослужащим. Хотел бы сказать большое спасибо губернатору Тюменской области Александру Моору за то, что поддерживает нас. Здесь нас обеспечивают всем необходимым", - сказал он.

Военнослужащий "Замполит" вернулся домой, чтобы провести отпуск.

"Сразу пришел сюда, чтобы получить новые амуницию и обмундирование. Поддержка земляков ощущается сильно, очень много гуманитарки привозят, нас всем оснащают", - сообщил боец.

О поддержке военнослужащих рассказал также боец "Майами".

"В Тюменской области идет серьезная поддержка военнослужащих, в частности от Губернатора региона Александра Моора. Нас обеспечивают вплоть до бронежилетов и касок. Ощущается и помощь от волонтеров, неравнодушных жителей. Боевой настрой на высоком уровне, победа будет за нами".

Пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу город Тюмень, ул. Республики, 2.