Экс-глава "Победы" Андрей Калмыков покинул пост руководителя сети "Перекресток"

Андрей Калмыков уходит с должности генерального директора сети "Перекресток", которую возглавлял с августа 2022 года. В компании заявили, что Калмыков намерен заняться собственными проектами.

Пост врио гендиректора сети получит Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию X5 Group (владеет "Перекрестком").

В августе прошлого года Калмыков при назначении заявил, что собирается сделать "Перекресток" самой эффективной сетью супермаркетов.

Калмыков покинул пост гендиректора авиакомпании "Победа" 4 марта 2022 года – после начала военной спецоперации РФ на Украине и введения санкций в отношении российских компаний, под которые попала и "Победа". "Команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов", - заявил тогда Калмыков в обращении к сотрудникам авиакомпании. Позже в интервью он рассказывал, что покинул компанию, поскольку не является кризис-менеджером, а именно в такой ситуации после 24 февраля оказалась вся авиация, в том числе лоукостер, не рассчитанный на условия изменившегося рынка.