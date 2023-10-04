04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты почти во всех регионах

Значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты наблюдается почти во всех регионах РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня провели совещание с руководителями нефтяных компаний. Все привержены к тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами и стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене", - сказал он в интервью "России-24".

Новак добавил, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тысяч тонн после введения запрета на экспорт.

"Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты, а на бирже - снижение цен от 16% до 20% в этот период", - сказал вице-премьер.

По его словам, продолжается работа в штабном режиме, ситуация отслеживается вместе с Минэнерго и ФАС.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Власти заявляли, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно. Но в кабмине рассчитывают, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок начал реагировать на ограничения.

При этом сообщалось, что в регионах уже появились случаи закрытия АЗС, которые вынуждены работать себе в убыток. Отмечалось, что даже если закупочные цены снизятся, розничный потребитель вряд ли быстро ощутит этот эффект, поскольку заправочные станции довольно длительный период работали с отрицательной маржой.

Теги: новак, бензин, цены


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