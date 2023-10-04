Атомщики измерили уровень радиации у памятников архитектуры Екатеринбурга

В Екатеринбурге атомщики измерили уровень радиации у архитектурных символов города. Превышений нормы не выявлено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Белоярской АЭС, радиацию замеряли во время специального велопробега возле памятников архитектуры столицы Урала. Его маршруты проходили через 13 объектов, включая Городок чекистов, Дом промышленности, Главпочтамт и Дворец молодежи.

В итоге показатели дозиметров возле каждого исторического здания варьировались от 0,09 до 0,22 мкЗв/час, что безопасно для человека и соответствует природному фону Свердловской области. Наибольший показатель гамма-фона – 0,22 мкЗв/час – был выявлен у Дворца молодежи. По данным атомщиков, это связано с гранитной облицовкой здания, в которой есть природные радионуклиды, увеличивающие показатель.

Как уточнили на БАЭС, нормой для Урала является 0,3 мкЗв/час. За все 11 лет, что проводится "Атомный велопробег", радиационная обстановка в городе всегда соответствовала естественному природному фону.