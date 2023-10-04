04 Октября 2023
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Фото: zvzda.ru

Экс-депутата заксобрания Пермского края освободили из колонии-поселения

Экс-депутата заксобрания Пермского края и совладельца "Экопромбанка" Владимира Нелюбина освободили из колонии-поселения в Ростове-на-Дону, где он отбывал наказание за мошенничество, сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.

В 2019 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств банка. В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону пояснили, что Нелюбин был освобожден условно-досрочно. Заседание, где было принято указанное решение, состоялось 5 сентября. Данных о попытках его обжалования в апелляционной инстанции в картотеке Ростовского областного суда не содержится.

После выхода на свободу Нелюбин будет вынужден проживать "чуть больше года" в Ростове-на-Дону, где он зарегистрирован.

Как сообщало Накануне.RU, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД. Весной 2019 г. Нелюбин получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Приговор обжаловали как осуждённый, так и сторона обвинения.

Рассмотрев в июле 2019 г. апелляцию Нелюбина, суд оставил меру наказания – шесть лет три месяца колонии общего режима – без изменений. Изменения коснулись квалификации преступлений (с "особо тяжких" они стали "средними"). С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении.

До сентябрьского решения Железнодорожного суда Владимир Нелюбин пытался освободиться условно-досрочно несколько раз. В декабре тот же суд удовлетворил его ходатайство, но в итоге решение обжаловала местная прокуратура.

Теги: Владимир Нелюбин, УДО, суд, депутат


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