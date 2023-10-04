"Мухоморная" реклама стала предметом изучения Челябинского УФАС

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе пищевой добавки. Заявления о возможном нарушении законодательства поступили в Челябинское УФАС России от Общероссийского народного фронта в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения УФАС, реклама обнаружена заявителем на перемещающихся по городу автомобилях. На них расположены наклейки с изображением мухомора, название фирмы «Мухоморыч», надпись «микродозинг красного мухомора», пометка «легально» и номер телефона для консультаций.

На сайте «Мухоморыч» компания реализует капсулы с высушенным красным мухором и сообщает о пользе употребления мухомора для здоровья.

Антимонопольная служба усматривает в действиях рекламодателя и рекламораспространителя признаки нарушения Закона о рекламе при рекламировании указанной продукции*.

Заседании Комиссии назначено на 15 ноября.

Согласно п. 2 ст. 7 Закона о рекламе не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.