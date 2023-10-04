04 Октября 2023
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Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Экс-командующий группировкой Росгвардии в зоне СВО Сергей Бойко назначен заместителем Золотова

Экс-командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко назначен начальником главного штаба войск – заместителем директора ведомства. Бойко также руководил группировкой Росгвардии в ходе СВО, передает ТАСС.

Его место в Уральском округе Росгвардии занял генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, который до этого был первым заместителем командующего Южным округом Росгвардии.

Бойко родился в 1964 году в Кишиневе. В 1986 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, в 1995 году - Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2008 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Бойко принимал участие в боевых действиях и до начала специальной военной операции на Украине. Награжден государственными наградами, в числе которых орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", "За заслуги перед Отечеством II степени" и другие. В 2021 году ему присвоено звание "Почетный сотрудник Росгвардии". В августе 2022 года назначен командующим Уральским округом Росгвардии.

Теги: росгвардия, сергей бойко, назначение


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