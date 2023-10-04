Сбой произошел в работе инфоресурсов ГИБДД: регистрация автомобилей затруднена

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России произошел технический сбой. Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Специалисты в данный момент пытаются устранить неполадки.

МВД из-за технического сбоя попросило граждан отменить запланированные на сегодня визиты в отделы ГИБДД.

Baza пишет, что система регистрации транспорта "висит" уже несколько дней. В отделах МРЭО собираются очереди.

Базу, которую используют для постановки транспортных средств на учет, запустили около года назад. По словам источников Telegram-канала, несмотря на заверения разработчиков, что все будет работать как часы, база нередко виснет и останавливает всю работу.