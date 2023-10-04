04 Октября 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В РГСУ начали тестировать систему присвоения гражданам "социального рейтинга"

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) начали тестирование так называемого социального рейтинга, подопытными стали студенты. Это китайская практика присваивания каждому человеку рейтинг или статус – в зависимости от показателей его успешности (образования, общественной активности и т.д.). Платформа называется "Мы" – как отмечает издание Sota*, так же назывался роман-антиутопия Евгения Замятина, где практиковалась такая же система.

Профессора из РГСУ считают, что проект социального скоринга (от английского score – очки, баллы) "целесообразно запустить опережающими темпами". Они предлагают присваивать каждому гражданину два рейтинга: с социальным статусом и социальным уровнем. Выглядеть это будет как цифровой код, например, 47-29. Первая цифра показывает уже имеющийся "багаж" человека, второй – оценивает его перспективы.

Необходимость системы обуславливалась намерениями президента, правительства и Госдумы.

Авторы проекта предлагают связать скоринг-код (социальный рейтинг) со СНИЛСом, ИННом, паспортом и телефоном.

Разработчики проекта предлагают использовать систему банкам, а также губернаторам – для разделения граждан на классы по полезности для государства% "Если ресурсов мало, нужны понятные критерии их распределения".

В тестовую систему рейтинга входят вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках доходов, льготах, закредитованности, судимости, наличии соцсетей, участии в общественной жизни, госнаградах, знании языков (отдельно выделен китайский), приверженности спорту, здоровому образу жизни и т.д.

Опыты государственного вуза прокомментировали в Госдуме. "Единоросс", член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает, что это "страшилки", но при этом не дает оценку действиям руководства университета.

народ, толпа, торговый центр(2021)|Фото: Накануне.RU

"Речь идет об ограниченном тестировании социальной платформы, разработанной специализированным вузом. <…> Я не думаю, что система социального рейтинга будет вводиться у нас на государственном уровне, как это сделали в Китае десять лет назад. При этом никто не запрещает коммерческим компаниям использовать подобные механики для совершенствования своих продуктов. Например, в одном очень популярном приложении для заказа такси у каждого пользователя есть рейтинг, и если он низкий, то в услугах может быть отказано. Но сделать то же самое для формирования в обществе дисциплины или распределения гражданских прав в России, на мой взгляд, невозможно", - пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российскому обществу кастовость чужда – в отличие от азиатских цивилизаций, где разделение было всегда и сегодня "соседствует с демократическими ценностями". "Современным российским обществом попытка введения социального рейтинга будет отторгаться на органическом уровне. Собственно, именно поэтому и предпринимаются эти попытки представить научный эксперимент как государственную программу легитимизации цифрового неравенства. Но в конце концов, как и три года назад, они останутся белым шумом", - добавляет депутат.

*внесено в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: социальный рейтинг, ргсу, тестирование, россияне


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