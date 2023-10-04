Куйвашев: "Все, что мы делаем, крутится вокруг качества жизни определенного человека"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU после пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild под названием "Человекоцентричность в строительной отрасли", сообщил, является ли человекоцентричность вектором работы власти региона.

"Конечно, все, что мы делаем, крутится вокруг качества жизни определенного человека. Это – главная тема всех выставок, что мы проводим здесь. Тематики выставки в рамках форумной программы направлены на удобство и комфорт, внедрение современных технологий для качества жизни", - сказал Куйвашев.

С упором на то же сделаны стенды на павильонах.

"Темы следующих выставок тоже будут касаться комфорта человека", - сказал губернатор.