04 Октября 2023
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Фото:Википедия

Власти Франции заявили о фейках про нашествие клопов в общественном транспорте

Министр транспорта Франции Клеман Бон пообещал публиковать каждые три месяца отчет о ситуации с клопами в общественном транспорте страны. Отдельно будут публиковаться "зарегистрированные и доказанные" случаи появления насекомых, заявил чиновник. Он также добавил, что новости про нашествие клопов в парижских автобусах, поездах и метро – фейк, случаев появления насекомых, по его словам, не стало больше.

Бон также пообещал, что транспортные компании будут публиковать правила, по которым обрабатывают подвижной состав.

Министр рассказал, что на Автономное агентство парижского транспорта в последние дни поступило десять жалоб на клопов, но при проверке ни одно из сообщений не подтвердилось. В железнодорожной компании SNCF получили 37 жалоб, они тоже не подтвердились.

Ранее в соцсетях и СМИ стали распространяться кадры с большим количеством клопов, вылезающих из-под обшивки сидений в общественном транспорте. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне предстоящей Олимпиады, когда в Париж приедут гости со всего мира.

Теги: франция, клопы, общественный транспорт


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