Песков назвал неточной информацию СМИ о встрече США, ЕС и РФ перед операцией Баку

Россия действительно контактировала с представителями Запада незадолго до военной операции в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Определенные контакты по Карабаху были, они, естественно, имели место", - цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Пескова, это не были переговоры, о которых написало издание Politico. Представитель Кремля заявил, что в материале "много неточностей и ошибок".

Ранее газета сообщила, что чиновники из США, ЕС и России встретились в Турции для секретных экстренных переговоров по конфликту в Нагоном Карабахе за несколько дней до начала военной операции Азербайджана в регионе.