04 Октября 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Мессояханефтегаз&quot;

Цифровая буровая "Мессояхи" стала лучшим цифровым решением года

Конкурс "Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли" прошел в рамках ежегодного федерального форума Smart Oil&Gas в Санкт-Петербурге. Одну из главных наград вручили "Мессояханефтегазу" – совместному предприятию "Газпром нефти" и НК "Роснефть" – за применение автоматического комплекса бурения с технологией искусственного интеллекта при строительстве первой многоствольной скважины для разработки трудноизвлекаемых запасов ачимовских толщ Восточно-Мессояхского месторождения.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, общая проходка при бурении скважины с помощью автоматизированной установки составила 8,3 километра при толщине нефтенасыщенного пласта три метра. Искусственный интеллект цифровой буровой точно соблюдал заданные параметры, мгновенно реагировал на отклонения и в режиме реального времени передавал данные в центр управления строительством скважин.

Глава дирекции по добыче блока разведки и добычи "Газпром нефти" Сергей Доктор отметил, что "умное бурение" повышает безопасность и рентабельность строительства скважин, а накопленный командой опыт позволяет эффективно управлять нефтедобычей и реализовывать масштабные проекты в арктической автономии.

"Технология строительства многоствольных скважин на автоматизированных буровых будет тиражирована при дальнейшей разработке ачимовских горизонтов Мессояхской группы месторождений", – рассказал директор по вводу новых мощностей "Мессояханефтегаза" Сергей Овчинников.

Теги: Мессояханефтегаз, цифровая буровая


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