Дополнительной мобилизации в регионах ЦВО не планируется

В этом году в регионах Центрального военного округа не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что никаких мероприятий по проведению [дополнительной] мобилизации у нас не планируется", - сообщил полковник Малахов.

Как добавил военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов, в новые регионы России призывники со Среднего Урала направляться не будут.

Осенний призыв начался с 1 октября. По словам полковника Аксенова, для прохождения службы в Вооруженные силы РФ будет направлено более 3 тысяч свердловских призывников.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также заявлял, что планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет. По его словам, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военных для проведения СВО.