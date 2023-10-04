Депутат Госдумы прокомментировал нападение собак на женщину в Нижневартовске

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отреагировал на нападение собак на женщину в Нижневартовске.

Изданию "Говорит Москва" он сообщил, что произошедшее свидетельствует о наличии в регионе "очень серьезных проблем".

"Это не про собак, это про людей. Речь идет о безопасности граждан. Кто не обеспечил ее, кто не убрал с улиц бродячих собак, будут отвечать сейчас перед СК, согласно УК РФ. Потому что они проявили халатность и не исполнили свои полномочия. Должны быть возбуждены уголовные дела в отношении тех должностных лиц в ХМАО, кто не исполнил свои полномочия. Мы за этим проследим" - высказался депутат.

Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на женщину в Нижневартовске. 3 октября в Нижневартовске на женщину напала стая собак на Западном рынке. Об инциденте сообщили в социальных сетях, опубликовав видео с места происшествия. Проезжавший автомобиль вспугнул стаю. Водитель оказал помощь женщине и вызвал медиков. С множеством рваных ран пострадавшую увезли в больницу. Женщина в удовлетворительном состоянии, в сознании, угрозы жизни нет.

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