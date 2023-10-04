Алиев отказался от переговоров с Пашиняном при участии европейских посредников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать на переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном в испанскую Гранаду. Встреча должна была состояться 5 октября.

Посредниками в переговорах армянского и азербайджанского лидеров готовы были стать глава европейской дипломатии Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Официально в Баку говорят о "деструктивной позиции Франции" и несогласии Парижа и Берлина пригласить на встречу Турцию.

По версии азербайджанского агентства АРА, "в предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера".