04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга сообщил о планах развития транспортной инфраструктуры города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он высказался о развитии транспортной инфраструктуры города. 

Транспорт обновляют, в первую очередь, для жителей. В 2023 г. поступило 35 автобусов, в 2024 г. купят еще несколько десятков. 

С электротранспортом сложнее. До конца года в городском парке появится 50 новых троллейбусов. Из более чем 400 городских трамваев 70% - старые чешские модели. Орлов напомнил, что началась техническая обкатка трамвайной линии в Академический. Заканчивается прокладка трамвайной линии в Солнечный. Для города предстоит купить 60 трехсекционных вагонов.

Теги: 100+, TechnoBuild


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