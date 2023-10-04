Глава Екатеринбурга сообщил о планах развития транспортной инфраструктуры города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он высказался о развитии транспортной инфраструктуры города.

Транспорт обновляют, в первую очередь, для жителей. В 2023 г. поступило 35 автобусов, в 2024 г. купят еще несколько десятков.

С электротранспортом сложнее. До конца года в городском парке появится 50 новых троллейбусов. Из более чем 400 городских трамваев 70% - старые чешские модели. Орлов напомнил, что началась техническая обкатка трамвайной линии в Академический. Заканчивается прокладка трамвайной линии в Солнечный. Для города предстоит купить 60 трехсекционных вагонов.