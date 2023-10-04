Куйвашев рассказал, какими проектами Средний Урал поборется за будущее

04 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Куйвашев рассказал, какими проектами Средний Урал поборется за будущее

Генеральный директор ГК Prinzip Геннадий Черных выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он спросил у главы Свердловской области Евгения Куйвашева, какими проектами регион будет бороться за будущее.

"Мы наблюдаем развитие Свердловской области, и это - заслуга команды. В борьбе за будущее какие проекты вы планируете?" - сказал Черных.

Сессия "Человекоцентричность в строительной отрасли"(2023)|Фото: Накануне.RU

Куйвашев ответил, что любой мегапроект развивает подотрасли и не связанные с ним направления.

"Будем участвовать в конкурсе Минстроя "Лучший по профессии". Есть проект Южный обход ЕКАДа", - сказал Куйвашев.

Евгений Куйвашев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Он также упомянул такие проекты, как студенческий кампус УрФУ, а также трассу Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень, "Наземное метро", "Сухой порт", создание города-музея Ирбит.

"Ежегодно мы сдаем в Свердловской области 20-30 новых производств", - сказал Куйвашев.

Теги: 100+ TechnoBuild, евгений куйвашев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети