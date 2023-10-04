Куйвашев рассказал, какими проектами Средний Урал поборется за будущее

Генеральный директор ГК Prinzip Геннадий Черных выступил на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild "Человекоцентричность в строительной отрасли". Он спросил у главы Свердловской области Евгения Куйвашева, какими проектами регион будет бороться за будущее.

"Мы наблюдаем развитие Свердловской области, и это - заслуга команды. В борьбе за будущее какие проекты вы планируете?" - сказал Черных.

Куйвашев ответил, что любой мегапроект развивает подотрасли и не связанные с ним направления.

"Будем участвовать в конкурсе Минстроя "Лучший по профессии". Есть проект Южный обход ЕКАДа", - сказал Куйвашев.

Он также упомянул такие проекты, как студенческий кампус УрФУ, а также трассу Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень, "Наземное метро", "Сухой порт", создание города-музея Ирбит.

"Ежегодно мы сдаем в Свердловской области 20-30 новых производств", - сказал Куйвашев.