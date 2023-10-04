04 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Если население города убывает, значит, город проигрывает конкуренцию

На форуме 100+ TechnoBuild прошла пленарная сессия под названием "Человекоцентричность в строительной отрасли". Гендиректор ГК "Кортрос" Станислав Киселев затронул тему малых городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт начал свое выступление со слов благодарности в адрес организаторов форума. Потом Киселев спросил уральского полпреда Владимира Якушева о конкуренции городов, которые ведут борьбу за человеческий капитал, федеральный ресурс и свои перспективы. Как из этой гонки не вывалиться восьми сотням малых городов, где живут 15% населения России? Иметь возможность развиваться, но не терять свою историческую идентичность?

"Сегодня отрасль изнутри развивается на основе конкурентных механизмов. Но в этой борьбе сегодня в лучшей позиции находятся крупные городские агломерации. Но вот вопрос сбалансированного территориального развития РФ на сегодня звучит по-другому с точки зрения безопасности, поиска и развития рабочей силы, поиска и сохранения нашей национальной идентичности", — отметил Станислав Киселев.

Станислав Киселев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев ответил так:

"Все города конкурируют. 75% россиян живут в городах. В УрФО этот показатель составляет 82%. Показатель простой: если население убывает, значит, город проигрывает".

Он привел в пример историю своей семьи — его родители уехали в город за работой. Сейчас же люди приезжают в города не только за работой, но и за инфраструктурой — благоустроенным двором, например.

"Когда мы говорим о городском жителе, учитывая научно-технический прогресс, пандемию, возможность работать на удаленке, плюс возможность быстро перемещаться и работать в городе, а жить за ним или наоборот, то люди конечно выбирают место не только из-за работы. Помимо работы – это наличие необходимых сервисов: где я будут получать медицинские услуги и в каком качестве, где будет учиться мой ребенок и какое образование я дам ему, насколько комфортно будет то жилье и могу ли я приобрести квартиру, комфортную не только за дверями квартиры? Минстрой каждый год подводит рейтинг где все города оцениваются по индексу качества городской среды", — заявил полпред.

Владимир Якушев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

"Естественно, мы должны заботиться о том, чтобы разрыв между крупными мегаполисами и малыми населенными пунктами не был катастрофическим. Он все равно будет, потому что крупный бизнес, финансовые ресурсы будут идти в мегаполис — так устроена жизнь", — отметил Владимир Якушев.

По его словам, решением служат те же конкурентные механизмы, но между малыми городами. Один из них уже реализует Минстрой — конкурс "Малые города, исторические поселения", в котором город может выиграть грант на благоустройство городской среды. Конкурс уже востребован и постепенно меняет внешний облик населенных пунктов, откуда бежали из-за отсутствия инфраструктуры.

"Города меняются и люди совершенно по-другому начинают относиться к своей малой родине: у них появляются места, где они могут прогуляться, где они могут очень качественно провести время, посетить кафе. То есть это те сервисы, которые в изобилии присутствуют в мегаполисе", — пояснил полпред.

Евгений Куйвашев, Ирек Файзулин, Владимир Якушев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Минсельхоз также запустил программу по развитию сельских территорий, которая позволяет отремонтировать дороги и провести в населенные пункты газ. По словам Якушева, бизнес все равно будет всегда стремиться в крупные города, где можно быстрее и успешнее реализовать свою продукцию, однако задача государства — дать возможность получить все блага и жителям малых городов.

"Там живут люди — такие же полноценные граждане РФ. Минимальный стандарт всех необходимых услуг и качества жизни государство обязательно им обеспечить. Это конституционное право граждан, а конституция — это высший закон", — заявил полпред.

Теги: 100+ TechnoBuild, КОРТРОС, станислав киселев


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