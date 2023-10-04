"Тема известная": в Кремле рассказали, кто занимается финансовой дырой "Роснано"

В Кремле сообщили, кто занимается финансовыми проблемами "Роснано".

"Вопросы, связанные с целесообразностью [спасения компании], решаются на уровне правительства, именно там генерятся соответствующие предложения. Тема известная, действительно, там есть проблемы, и это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о возможном банкротстве госкорпорации.

В сентябре Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра". При этом намекнул, что уголовное преследование в связи с гигантскими убытками компании Чубайсу пока не грозит.

Накануне стало известно, что "Роснано" не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств до конца года. Это следует из отчета организации, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно", — говорится в документе.

Как сообщила компания, с высокой вероятностью у нее возникнут признаки банкротства, если власти не примут решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

На конец июня чистый долг "Роснано" составлял 95,56 млрд руб.