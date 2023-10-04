В Нижневартовске мужчина дважды напал на полицейского

В Нижневартовске местный житель вызвал полицейского, напал на него, убежал и вернулся, чтобы напасть еще раз, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Сперва мужчина вызвал полицейских, заявив, что исчезла его девушка вместе с музыкальной колонкой. Прибывший на вызов полицейский увидел, что и девушка и колонка находятся на месте и предложил оформить ложный вызов. Когда повел мужчину к служебной машине, тот решил, что не поедет в отдел: упал на землю, начал кричать, что полицейский его избивает.

Правоохранитель помог ему подняться. Однако парень взял металлическую трубу и пообещал ударить ею полицейского, тот попытался его задержать, но дебошир вырвался, перепрыгнул через забор, обзывая полицейского, а потом вернулся, чтобы вновь сунуться в драку, но был задержан.